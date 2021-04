Falcon and The Winter Soldier: il punteggio ufficiale su Rotten Tomatoes è altissimo

Dopo che WandaVision ha debuttato su Rotten Tomatoes con il punteggio più alto per un'opera dei Marvel Studios (scendendo però al secondo posto a ex aequo con altri titoli Marvel nelle settimane successive), adesso anche The Falcon and The Winter Soldier può contendersi le prime posizioni.

Arrivata ormai al terzo episodio, la seconda serie in ordine di uscita tra quelle nate dalla collaborazione tra i Marvel Studios e Disney+ ha ottenuto infatti lo stesso punteggio di quella con protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany, ovvero 93% per quanto riguarda il parere della critica.

"#FalconAndWinterSoldier è ora #CertifiedFresh con un punteggio del 93% per il #Tomatometer con 171 recensioni" si legge nel tweet del famoso sito raccoglitore di recensioni.

La cosa interessante, però, è che mentre WandaVision partiva da una cifra più alta al suo debutto, ovvero dal 97%, lo show con Anthony Mackie e Sebastian Stan non ha visto alcun calo dal suo punteggio iniziale (nonostante l'aumento del numero di recensioni, da 107 a 171), se non una leggera variazione nella parte relativa al gradimento del pubblico, che è passato dal 79% al 77% (su una base di 1507 recensioni, mentre in precedenza erano solo 383).

Promossa alla grande quindi la nuova avventura seriale Marvel, che settimana dopo settimana ci sta regalando sempre più intrighi ed emozioni.

E voi, che ne pensate? Vi sta piacendo The Falcon and The Winter Soldier? Fateci sapere nei commenti.