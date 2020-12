Falcon and The Winter Soldier, quando uscirà la serie Marvel? Risponde Emily VanCamp

Si avvicina sempre di più la data di uscita della serie con Anthony Mackie e Sebastian Stan, mentre sono già disponibili i primi Funko Pop di Falcon and The Winter Soldier, vi segnaliamo questa intervista ad Emily VanCamp, in cui discute dello show della Disney.

L'attrice è stata intervista da PJ Stock e in calce alla notizia potete trovare un collegamento ad Instagram con cui sentirla per intero. L'interprete di Sharon Carter ha risposto alle numerose domande del giornalista e in particolare ha detto la sua riguardo la data di uscita dello show. Ecco il suo commento: "Non credo che Falcon and The Winter Soldier ha ancora una data di uscita perchè siamo dovuti tornare sul set per girare altre scene dopo il lockdown. Adesso hanno finito di girare, quindi saranno passati alla parte finale della fase di editing, forse per l'inizio del prossimo anno. Anche The Resident sarà disponibile a gennaio, quindi in quel mese mi vedrete spesso".

Se le sue parole fossero confermate, si tratterebbe di un'ottima notizia per gli appassionati delle opere Marvel, che potrebbero vedere tra un mese le avventure di Bucky Barnes e Sam Wilson. Inoltre ha iniziato a circolare un rumor riguardo la presenza di Florence Pugh in Falcon and The Winter Soldier.