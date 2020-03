Falcon and The Winter Soldier e la quarantena: la serie sarà posticipata?

L'epidemia in corso sta mettendo in ginocchio l'industria cinematografica e televisiva. Anche Disney, una delle aziende più potenti al mondo, non può che arrendersi per tutelare la salute di tutte le professionalità coinvolte. Ciò indica che non vedremo uscire Falcon and The Winter Soldier entro l'anno? A che punto sono i lavori sulla serie?

Domande che tutti i fan Marvel si pongono. Facendo un passo indietro scopriamo che la produzione, iniziata ad ottobre 2019, era già andata incontro a diversi problemi. A gennaio la troupe si sarebbe dovuta spostare a Porto Rico, ma a causa dei terremoti avvenuti in quella regione i piani sono saltati e il team è rimasto in Georgia.

Ecco allora che la produzione si è spostata in Repubblica Ceca, in cerca di miglior fortuna. Purtroppo, dopo qualche giorno di riprese, è iniziata a palesarsi la chiara situazione di emergenza dovuta al Coronavirus (sì, non c'è mai pace...), e gli stessi attori Sebastian Stan e Vanessa Carter hanno dovuto salutare Praga.

Non sappiamo se le riprese previste per Porto Rico siano state ultimate in Georgia, ma sicuramente la lavorazione europea è stata interrotta sul nascere, quindi la serie dovrebbe essere lontana dal dirsi completata. Se ciò non bastasse, alcuni rumor indicano che una parte della trama dovrebbe narrare di una minaccia bioterroristica incentrata sulla diffusione di un virus. Anche se si tratta solo di indiscrezioni, c'è la possibilità che ciò abbia comportato una massiccia dose di riscrittura per evitare spiacevoli parallelismi con la situazione attuale.

Il periodo di uscita previsto è agosto 2020, ma appare abbastanza probabile che il lancio venga posticipato, soprattutto se consideriamo che la situazione in America potrebbe peggiorare. In attesa di nuove notizie a riguardo, Sebastian Stan dà il buon esempio e consiglia al mondo di lavarsi le mani costantemente.