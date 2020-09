Falcon and The Winter Soldier, ripartono le riprese ad Atlanta

Tra ritardi e sospensioni varie, sembra che siano finalmente ripartite le riprese di Falcon and the Winter Soldier, l'attesissima serie Disney+ inizialmente prevista per agosto 2020.

Stando ad un video pubblicato su Twitter da un utente chiamato Stanrico Lawson, la produzione sarebbe tornata a girare ad Atlanta nei pressi della stazione, proprio dove erano state svolte le prime riprese. Nella clip non si nota la realizzazione di particolari scene, la strada appare semplicemente recintata e chiusa al pubblico.

Molti cittadini della capitale dello stato dalla Georgia sperano di poter incontrare Sebastian Stan ed Anthony Mackie ma, fin qui, i due attori non sono ancora stati avvistati. Con l'aggiunta di queste ulteriori scene girate negli Stati Uniti e la possibilità di doverne girare delle altre in Europa, appare sempre più improbabile che la serie possa essere diffusa sulla nota piattaforma streaming a partire dal prossimo autunno.

É plausibile pensare che Falcon and The Winter Soldier approderà su Disney+ solo nel 2021, con un ritardo di circa 6-8 mesi su quella che era la tabella di marcia inizialmente prevista per questa produzione. Nonostante tutto, i fan del Marvel Cinematic Universe sono in trepidante attesa per l'arrivo di questa nuova serie che, come sappiamo, sarà affiancata da altri interessanti prodotti del franchise come l'irriverente WandaVision.