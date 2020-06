Falcon & Winter Soldier: altro stop alle riprese, Anthony Mackie: 'Non siamo cancellati'

Per Falcon and The Winter Soldier i problemi non sembrano proprio finire e dopo terremoti e pandemie un nuovo inconveniente potrebbe nuovamente mettere in pausa le riprese. Riuscirà mai a debuttare su Disney+? Si spera di sì, ma forse il prezzo inizia a diventare troppo alto, se non per la Marvel, sicuramente per i fan.

Stavolta a rallentare la produzione potrebbe essere la limitazione imposta dalla comunità europea sulle tratte aeree che consentono l'arrivo e la partenza di passeggeri provenienti da altri continenti. Sebbene dal 1° luglio i viaggiatori di tutto il mondo avranno il via libera per alcuni paesi come gli Stati Uniti sarà ancora impossibile mettere piede nel vecchio continente.

La misura restrittiva rallenterebbe quindi le riprese, già slittate a causa del lockdown, che Anthony Mackie e Sebastian Stan avrebbero dovuto concludere nella città di Praga (Repubblica Ceca). A commentare il nuovo ritardo lo stesso interprete di Sam Wilson:

"Abbiamo ancora qualche problema a tornare sul set e concludere le riprese, ma vi assicuriamo che troveremo il modo di portare a termine il lavoro. Non siamo cancellati. Dopo questa piccola pausa ritorneremo più carichi di prima... Ma torneremo sicuramente!"

Insomma, sembra che la buona stella di Captain America si sia esaurita con l'addio di Chris Evans al personaggio: che sia giunto il momento di annunciare un posticipo della distribuzione?

Intanto, le vicende di Falcon and The Winter Soldier continuano ad intrecciarsi anche con l'attuale situazione sociale e politica e solo ieri Mackie ha sbottato contro i Marvel Studios lamentando poca diversità etnica all'interno delle sue produzioni, mentre è stata confermata l'introduzione del Dottor Destino all'interno del MCU.