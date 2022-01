Falcon and The Winter Soldier, rivedremo ancora Bucky? Parla Sebastian Stan

Come spesso succede per tutto ciò che riguarda il MCU, ancora non abbiamo notizie ufficiali sul ritorno di Sebastian Stan nei panni di Bucky Barnes dopo gli eventi di Falcon and The Winter Soldier. Intervenuto in una recente intervista, Sebastian Stan ha parlato di questa possibilità ammettendo di non avere ancora certezze in merito.

"Non lo so, davvero non so ancora nulla. Da ormai 10 anni vivo alla giornata con il Marvel Cinematic Universe. Non so mai con molto anticipo quale sarà il prossimo progetto di cui farò parte". L'attore ha poi aggiunto: "Non dipende da me. Non prendo io questo genere di decisioni. Finché continueranno a chiamarmi, io ci sono. Chissà per quanto lo faranno ancora. Anch'io invecchio. Come tutti nel mondo, invecchio! Non so se questo possa influire, ma finchè mi vogliono, ci sono".

Lo scorso marzo Bucky ha festeggiato 10 anni nel MCU e sembra improbabile che questo personaggio tanto iconico non prenda parte ad altre produzioni dopo i fatti di Falcon and The Winter Soldier. Naturalmente, l'attore potrebbe voler andare oltre questo personaggio per non restare incastrato nel ruolo de Il Soldato d'Inverno. Sulle sue scene d'azione Stan ha detto:

"C'è molto da fare. E poi sembra davvero fantastico perchè è sempre stimolante e divertente. Non diventa mai noioso e l'adrenalina è sempre alta. È molto avvincente prendere parte a simili scene di azione".



Captain America 4 è ufficiale, sembra dunque improbabile che Sebastian Stan non torni a vestire i panni di Bucky in questa nuova pellicola del MCU. Voi che pensate? Ditecelo nei commenti.