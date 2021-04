Falcon and the Winter Soldier, Sam e Bucky contro il nuovo Cap nel trailer finale!

Mancano solo due episodi alla conclusione di The Falcon and the Winter Soldier, e in attesa dell'ormai consueta pubblicazione del venerdì Disney+ ha diffuso in rete un nuovo trailer "sneak peek" dedicato al gran finale della serie Marvel.

Composto perlopiù da sequenze tratte dalle prima quattro puntate, compresa l'introduzione del nuovo Captain America e lo scontro con i Flags-Smashers, il filmato offre un primo sguardo a quella che sembra una scena chiave che coinvolge Sam, Bucky e lo stesso John Walker.

"Non volete farlo" li avverte John mentre il duo si trova di fronte a lui, probabilmente pronto ad affrontarlo, con Bucky che risponde impassibile: "Sì, vogliamo". Nel caso non fosse ambientata poco prima di uno scontro tra i tre, la scena in questione potrebbe anticipare un'alleanza tra i personaggi in vista di una battaglia con un altro villain, magari lo sfuggevole Barone Zemo di Daniel Bruhl.

La quinta puntata, lo ricordiamo, sarà disponibile su Disney+ a partire dalle 9 di mattina del prossimo venerdì, 16 aprile 2021.

Che ve ne pare di queste anticipazioni? Come sempre, fateci sapere le vostre aspettative sul finale nello spazio dedicato ai commenti qui sotto. Intanto, vi lasciamo alla nostra recensione di The Falcon and the Winter Soldier 1x04.