Falcon and The Winter Soldier: Sam sarà mai Capitan America?

Mancano ancora mesi al debutto di Falcon and the Winter Soldier su Disney+ e nell'attesa i fan attendono fon eccitazione nuovi aggiornamenti dal set e sulla trama, senza però dimenticare la domanda fondamentale: Sam Wilson prenderà mai il posto di Captain America?

Fin da quando il personaggio di Anthony Mackie è stato nominato successore di Steve Rogers, in molti hanno osteggiato a scelta del leader degli Avengers, tanto all'interno del Marvel Cinematic Universe quanto nella vita reale.

Sembrerebbe infatti esserci una sorta di sfiducia verso Sam Wilson, più che per Mackie in persona, come se il personaggio potesse non essere all'altezza di Captain America: ma sarà vero?

Secondo alcuni il destino di Wilson potrebbe compiersi già nella seconda stagione, dopo una prima puramente introduttiva, ma per il momento si tratta unicamente di rumor, non essendo ancora stati definiti elementi aggiuntivi sulla trama.

Se e quando potremmo vedere Falcon imbracciare lo scudo di Captain America è ancora presto per dirlo, ma non è detto che la Marvel non ci riservi una delle sue tante sorprese e che, anche a fronte dei ritardi causati dal Coronavirus, non decidano di stravolgere completamente la trama per non rallentare anche gli eventi delle uscite cinematografiche.

Cosa ne pensate? Come sempre fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti