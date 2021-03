Falcon and the Winter Soldier, Sam Wilson diventerà più forte grazie ad Iron Man!

In attesa di mettere gli occhi sull'episodio finale di WandaVision, si avvicina sempre di più anche il debutto di The Falcon and the Winter Soldier, la seconda serie della Fase 4 del MCU in arrivo su Disney+. Nel frattempo, Anthony Mackie ha svelato qualche anticipazione sul nuovo costume del suo Sam Wilson.

"Le ali sono diventate molto più flessibili, molto più dinamiche. Ora è molto lui è molto di più una forza alata. Dopo essere stato riportato indietro in Endgame, sembra proprio che questa volta apprezzi davvero il fatto di essere ancora vivo" ha spiegato l'attore durante un'intervista per il numero di Disney's D23 Magazine di primavera 2021, anticipando che il personaggio otterrà un ulteriore upgrade dalla tecnologia di Iron Man. "È diventato ancora più Tony Starkerizzato di prima."

Ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame, la serie vedrà nel cast anche Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes/Winter Soldier, Emily Van Camp nel ruolo di Sharon Carter e l'atteso ritorno di Daniel Bruhl nel ruolo del Barone Zemo, villain già apparso come antagonista principale di Captain America: Civil War. Tra le new entry troviamo invece Russell Wyatt, che per l'occasione interpreterà John Walker aka American Patriot.

L'uscita è fissata al prossimo 19 marzo. Intanto, vi lasciamo al teaser italiano di The Falcon and the Winter Soldier.