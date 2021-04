Falcon and The Winter Soldier: scopriamo chi è il protagonista del nuovo poster dello show

Il quarto episodio di The Falcon and The Winter Soldier è arrivato lo scorso venerdì su Disney+, e uno dei personaggi che abbiamo rivisto per l'occasione è protagonista del nuovissimo character poster della serie. Di chi si tratterà?

Sì, avete probabilmente indovinato: si tratta di Ayo (Florence Kasumba), vicecomandante delle Dora Milaje, le guardie personali del Re di Wakanda.

Come avevamo visto sul finire del terzo episodio, le guerriere wakandiane sono alla ricerca di Zemo (Daniel Brühl), ora che il criminale è stato fatto evadere di prigione. Il motivo va naturalmente ricondotto agli eventi di Captain America: Civil War, quando Zemo fece esplodere la bomba che uccise Re T'Chaka John Kani) per far sì che la colpa dell'attentato ricadesse su Bucky (Sebastian Stan) dare così il via alle ostilità tra gli Avengers.

E mentre Bucky e Sam (Anthony Mackie) hanno le loro ragioni per voler ritardare la cattura del villain da parte delle wakandiane, il nuovo Captain America John Walker non sembra voler cedere Zemo a una forza d'ordine estranea a quella americana. Ma contro le Dora Milaje non si scherza, e basta una semplice frase (seguita comunque da una notevole sequenza d'azione) per ricordarlo: "Le Dora Milaje hanno giurisdizione ovunque le Dora Milaje si ritrovino ad essere".

E a voi cosa ve ne è parso di quest'ultimo episodio di The Falcon and The Winter Soldier? Siete contenti del ritorno di Ayo nel MCU? Fateci sapere nei commenti.