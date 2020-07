Falcon and the Winter Soldier: scovato un collegamento ad Endgame nella lista del cast

Mentre i fan si disperano per il rinvio della serie Disney e per le accuse di razzismo a Sebastian Stan, qualcuno si è messo a spulciare la lista del cast di Falcon and the Winter Soldier alla ricerca di preziosi indizi, scovando un possibile collegamento con Avengers: Endgame.

Come ricorderete, dopo lo schiocco di Thanos la famiglia di Clint Barton viene polverizzata e lui decide di diventare una sorta di spietato giustiziere con il compito di spazzare via le ultime minacce rimaste sul pianeta. A sottrarlo dalla sua disperazione e a riportarlo alla realtà ci pensa Natasha Romanoff, e poco prima del loro incontro vediamo Occhio di Falco alle prese con un boss della Yakuza.

Non finisce molto bene per il criminale, ma è proprio qui che entra in gioco u/littvinny: l'utente Reddit ha notato che nella lista di IMDB due stuntman sono accreditati come "Yakuza Bike Rider" (Leon Ngo) e "Yakuza Gang Member" (Kawui Joa) ed entrambi appariranno nel terzo episodio della prima stagione.

Tutto fa pensare che l'organizzazione giapponese voglia in qualche modo vendicarsi per i torti subiti. Che tocchi proprio a Bucky e a Sam rimediare a quanto fatto da Clint? Difficile dire se tutta la trama si baserà su dei simili presupposti o se lo scontro con la Yakuza sarà solo una parentesi all'interno del terzo episodio.

Non resta che attendere per scoprirlo, a quanto pare la data di Falcon and the Winter Soldier verrà annunciata presto.