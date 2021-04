Falcon and The Winter Soldier: Sebastian Stan condivide una strana foto su Instagram

Dopo aver visto il nuovo poster dedicato a Falcon and The Winter Soldier, vi segnaliamo questo particolare post pubblicato sul profilo Instagram di Sebastian Stan, interprete di uno dei due protagonisti dello show Disney.

Trovate il messaggio in calce alla notizia, insieme ad una foto che ritrae l'attore con addosso i vestiti necessari per girare le scene di flashback presenti nelle puntate della serie, mentre cita uno dei momenti più famosi dell'Amleto di Shakespeare. Ecco il suo commento: "Essere o... È dedicata ad un'altra settimana in cui abbiamo cercato di capirci qualcosa. Falcon and The Winter Soldier è disponibile per lo streaming su Disney+". I fan hanno commentato il suo post principalmente per ricordare il look dell'attore nel primo film in cui è stato introdotto Bucky Barnes e per fare i complimenti a Sebastian Stan, interprete da dieci anni del famoso supereroe e che ha saputo convincere fin da subito i numerosi appassionati delle opere della Marvel.

Nel frattempo continuano le avventure dei due protagonisti di Falcon and The Winter Soldier, la nuova puntata dello show sarà disponibile domani, venerdì 2 aprile, se cercate varie indiscrezioni vi segnaliamo una nostra notizia che svela la durata del terzo episodio di Falcon and The Winter Soldier, oltre ad una sorpresa che sarà presente nella puntata.