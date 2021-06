Falcon and The Winter Soldier, Sebastian Stan festeggia Daniel Bruhl: 'Tanti auguri Zemo!'

Con il finale di Falcon and The Winter Soldier abbiamo visto Sam Wilson diventare il nuovo Captain America, ma abbiamo visto anche il ritorno nel Marvel Cinematic Universe del barone Zemo, interpretato da Daniel Bruhl. Lo scorso 16 giugno l'attore tedesco ha compiuto 43 anni, e tra i colleghi che hanno avuto un pensiero per lui c'è Sebastian Stan.

Qualche settimana fa Sebastian Stan è stato vittima di una fake news di cattivo gusto, ma per fortuna è vivo e vegeto, e il giorno del compleanno di Daniel Bruhl gli ha dedicato una delle sue storie Instagram.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, l'attore che interpreta il Soldato d'Inverno ha pubblicato una foto del collega in bianco e nero, scrivendo nella didascalia: "Buon compleanno all'unico e solo... Barone Zemo! La sua colonia ha reso le cose molto migliori."

Abbiamo da poco scoperto che il discorso di Sam faceva riferimento a Trump, mentre in una recente intervista Daniel Bruhl, parlando del suo personaggio in Falcon and The Winter Soldier, ha spiegato: "Quello che mi è piaciuto della reinterpretazione di Kevin Feige è che non è un cliché, un villain unidimensionale che fa quelle cose inquietanti senza motivo. Lo fa per una motivazione molto umana. Ha subito una grave perdita. Quindi, anche se non sono sempre d'accordo con i metodi radicali di Zemo, sono in un certo senso empatico con lui, sapendo da dove provienea. E quell'ambiguità viene portata avanti nello show, quindi non si può assolutamente provare antipatia per lui."