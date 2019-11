Falcon and the Winter Soldier: Sebastian Stan mostra la 'dog tag' di Bucky

Come vi abbiamo raccontato, sono iniziate le riprese di Falcon and the Winter Soldier, attesissima nuova serie TV Marvel sui due personaggi che le danno il titolo, e che sarà trasmessa su Disney+ probabilmente nel corso dell'autunno dell'anno prossimo.

E ora che si sta finalmente cominciando a girare, è probabile che riceveremo la solita mole di leak, anticipazioni e foto varie dal set, che non faranno altro che aumentare il nostro hype nei confronti della serie.

Una prima immagine l'ha condivisa proprio Sebastian Stan, uno dei due attori protagonisti insieme ad Anthony Mackie, che ha postato in una story di Instagram una foto presa dal dietro le quinte, che mostra le cosiddette "dog tag" indossate da Bucky ai tempi dell'esercito.

Al momento non si conoscono ancora le tematiche della serie, che però dovrebbe essere ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Protagonisti, come detto, saranno Anthony Mackie nel ruolo di Sam Wilson / Falcon, e Sebastian Stan in quello di Bucky Barnes / Winter Soldier.

Anche lo stesso Anthony Mackie aveva approfittato dei social per condividere la prima foto dal set di Falcon and the Winter Soldier.

Sebastian Stan si è dichiarato entusiasta dello show dopo averne letto gli script. Voi invece che ne pensate? Che aspettative avete nei suoi confronti?