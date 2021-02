Falcon and The Winter Soldier, Sebastian Stan rivela chi ha vinto la gara di sguardi!

Come molti fan speravano, nel corso della serata del Super Bowl è stato mostrato il nuovo trailer di Falcon and The Winter Soldier, in cui si evidenziano i vari aspetti del rapporto, fraterno e al contempo turbolento, tra Sam Wilson, interpretato da Anthony Mackie, e Bucky Barnes, interpretato da Sebastian Stan.

Il trailer si conclude con una serrata gara tra i due, una sfida a chi abbassa per ultimo lo sguardo. Chi avrà vinto? Il video, naturalmente, non lo rivela, e bisognerà attendere marzo per scoprirlo.

Sul suo profilo Instagram, però, Sebastian Stan rivela un retroscena. Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, l'attore ha condiviso il trailer di Falcon and The Winter Soldier, commentando nella didascalia: "VINCO SEMPRE IO le gare di sguardi". L'interprete di Bucky Barnes ricorda poi al pubblico che la nuova serie del Marvel Cinematic Universe sarà in streaming su Disney+ dal prossimo 19 marzo.

Falcon and The Winter Soldier dovrà chiarire anche chi sarà il nuovo Captain America. Alla luce del finale di Avengers: Endgame, Sam Wilson sembra il maggiore "indiziato", anche se in un'intervista Anthony Mackie ha chiarito che non bisogna dare nulla per scontato. "Vedi, alla fine di Endgame Sam non ha accettato lo scudo. Se ricordi, ha detto a Steve Rogers: Non mi sembra giusto, perché lo scudo è tuo. Quindi, lo show è un lungo modo per capire chi sarà Captain America."

Nei giorni scorsi, intanto, il merchandising di Falcon and The Winter Soldier sembra aver confermato il legame con Civil War.