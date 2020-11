Falcon and The Winter Soldier: Sebastian Stan vittima dell'epico scherzo di Tom Hiddleston

A quanto pare gli Avengers non formano un solido team solo nella finzione: anche nella vita reale i vari attori si divertono a prendersi in giro in ogni modo possibile. L'ultimo scherzo è stato messo in piedi da Tom Hiddleson ai danni del protagonista di Falcon and The Winter Soldier.

Come è possibile vedere nel video pubblicato dallo stesso Sebastian Stan, quando l'attore è tornato nel suo camerino ha trovato una divertente sorpresa ad attenderlo. Ogni parete era stata decorata con foto di Hiddleston. Il povero Soldato d'Inverno si è ritrovato il camerino tempestato di immagini del collega in mutande, ripreso per dei servizi fotografici o semplicemente nei panni di Loki.

Tom Hiddleston ovunque. "Avrei iniziato a riprendere prima di aprire la porta se avessi saputo cosa mi aspettava. Stiamo scherzando?! Oh mio dio, ok, ragazzi, avete alzato il livello stavolta. Tutto ciò deve aver richiesto un sacco di lavoro. Bene!".

Tra i vari attori dev'essere in corso una vera e propria guerra all'ultimo scherzo. Dopotutto sono pur sempre concorrenti e sicuramente ciascuno di loro non vede l'ora di far capire agli altri chi ha la serie migliore! Intanto le riprese di Loki continuano, mentre Stan e Anthony Mackie sono apparsi insieme in costume, in una foto dal set di Falcon and the Winter Soldier.