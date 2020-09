Falcon and the Winter Soldier, la serie approderà su Disney+ nel 2021?

Mentre il mondo cinematografico pian pianino ritorna alla normalità, le serie Marvel presviste per il 2020 dovranno necessariamente slittare la loro messa in onda. In particolare Falcon and the Winter Soldier le cui riprese starebbero per ricominciare, verrà quasi certamente rimandata al 2021 per ulteriori ritardi.

La serie con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan, secondo quanto riportato da Charles Murphy di Murphy's Multiverse, sarebbe sul punto di tornare in Europa per far ripartire le riprese laddove si erano fermate. Gran parte del lavoro in Repubblica Ceca sarebbe già stato svolto e, mancherebbero solo poche scene che dovrebbero essere filmate al massimo tra ottobre e novembre.

Questo significa chiaramente che per il 2020 non c'è speranza alcuna per la messa in onda ma, potremmo ben sperare per gli inizi del 2021. Il ritardo del rilascio di Falcon and The Winter Soldier apre però molti problemi sulla continuità del Marvel Cinematic Universe.

In molti si domandano cosa significa questo potrà significare per film come The Eternals o Shang-Chi e La Leggenda dei 10 Anelli? Sebbene sia del tutto garantito che la serie non si legherà alla prima pellicola, si dice che Shang-Chi potrebbe essere potenzialmente coinvolto in un crossover essendo in parte incentrato sulla spionaggio.

Intanto nonostante non si abbiano ancora notizie certe sulla sua messa in onda, già sono stati avvistati in giro da alcuni fan della serie, i primi gadget di Falcon and The Winter Soldier.