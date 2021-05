Falcon and The Winter Soldier è la serie più vista in streaming: battute Netflix e Amazon

Grazie al quinto episodio di Falcon and The Winter Soldier, per la prima volta dopo mesi una serie Disney+ ha superato le concorrenti delle piattaforme streaming rivali, Netflix e Amazon Prime Video, nella classifica settimanale di Nielsen. Tra il 12 e il 18 aprile, infatti, lo show con Anthony Mackie ha totalizzato ben 855 milioni di minuti di visione.

Un grande risultato per Falcon and The Winter Soldier, una conferma per chi sostiene che la Marvel non fa normale TV, come la regista della serie Kari Skogland.

Sui due gradini più bassi del podio di metà aprile si piazzano due serie disponibili su Netflix, NCIS e Thunder Force, rispettivamente con 779 e 742 milioni di minuti di visione complessivi.

Seguono poi la serie antologica targata Amazon Prime Them, che aveva debuttato la settimana precedente, e via via Grey’s Anatomy, Cocomelon, Criminal Minds, Schitt’s Creek, The Circle e Heartland, queste ultime sei tutte su Netflix.

Lo scorso dicembre un titolo Disney+ si era piazzato in vetta alla classifica settimanale di Nielsen, ma si trattava in quel caso di un film, Soul, il "regalo di Natale" Disney Pixar offerto dalla piattaforma ai suoi abbonati.

Dopo la fine di Falcon and The Winter Soldier, intanto, Anthony Mackie vorrebbe una parata per Captain America. Staremo a vedere se la prossima serie del Marvel Cinematic Universe, Loki, riuscirà a ottenere gli stessi numeri.