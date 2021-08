Falcon and the Winter Soldier: uno sguardo agli incredibili VFX dello show!

Falcon and the Winter Soldier, a differenza di serie come WandaVision, è uno show che ha riportato sullo schermo il tipico stile Marvel: struttura da blockbuster e grande azione per tutti e sei gli episodi. Questo ovviamente ha richiesto un grande lavoro di VFX. Il team che se ne è occupato, il Rodeo FX, ha rilasciato un reel del prima e dopo.

A guidare il Rodeo FX c'era il visual effects supervisor Sébastien Francoeur. Proprio lui, insieme al team, ha lavorato su circa un centinaio di inquadrature nella serie, sistemando ogni piccolo dettaglio. Sarebbe anche loro la mano sullo scudo insanguinato di Captain America.

Infatti come dichiarato da Eric Leven, "la cosa probabilmente più invisibile e di maggior successo era lo scudo, che è stato sostituito quasi in ogni shot." Una cosa che può sembrare strana, ma ci sono due motivi che hanno portato la produzione a compiere questa scelta. Il primo è che sporcare lo scudo originale con il sangue era qualcosa che nessuno voleva fare, e non si sapeva neanche se sarebbe sembrato credibile o gradevole da vedere. Il secondo motivo è più semplice. "Quando combattono, lo fanno con uno scudo di gomma, non possono combattere con un vero scudo. - ha dichiarato Leven - Dunque lo scudo di gomma non dà sempre un buon effetto visivo, si piega, e talvolta ha bisogno di essere sostituito... La gente non realizza che alla fine lo scudo è quasi sempre generato dal computer." Infatti è qui che interviene la squadra di Francoeur, che sostituisce tutti gli scudi poco credibili o spezzati e se necessario vi aggiunge su del sangue. Ciò che vediamo è quindi tutto creato in CGI.

Se siete curiosi e vi va di vedere qualche prima e dopo, Rodeo FX ha rilasciato per ComicBook un reel in cui mostra il suo lavoro sulle immagini della serie.

E mentre vi divertite a scoprire come sono cambiati alcuni frame dopo il lavoro di VFX, noi vi lasciamo con la nostra recensione della prima stagione di The Falcon and the Winter Soldier, e vi raccontiamo ciò che sappiamo sull'annunciato Captain America 4.