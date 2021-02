Falcon and The Winter Soldier, uno sguardo ai protagonisti grazie alle nuove card digitali

I fan del Marvel Cinematic Universe sono attualmente molto presi dagli sviluppi di WandaVision, ma anche l'attesa per Falcon and The Winter Soldier è palpabile. A dare un'idea più approfondita di quello che sarà il look di alcuni dei protagonisti ci ha pensato la nuova serie di card Topps Digital per Marvel Collect!

La collezione, le cui immagini sono visibili nella nostra gallery, comprende quattro card, in uscita ogni lunedì a partire dal 1° febbraio, al prezzo di 4,99 dollari sull'app Marvel Collect! (disponibile su iTunes App Store e Google Play Store).

La prima card della serie Falcon and The Winter Soldier è dedicata al barone Zemo: indossa la maschera viola e il trench grigio. La successiva uscita (lunedì 8 febbraio) è Falcon, che vediamo con un costume più simile a quello dei fumetti, con più spazio per il rosso, e occhiali leggermente diversi.

Il 15 febbraio sarà la volta di John F. Walker, ovvero U.S. Agent, che fa il suo debutto nel MCU e il cui costume richiama quello di Captain America. Infine, dal 22 febbraio sarà disponibile la card di Winter Soldier, il cui costume appare decisamente rivisitato, così come il taglio di capelli.

Non resta che attendere il debutto su Disney+ di Falcon and The Winter Soldier, la nuova serie Marvel che svelerà chi è il nuovo Captain America e che sarà incentrata su temi più maturi.