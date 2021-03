Falcon and The Winter Soldier: Sharon Carter e il Barone Zemo nel nuovo spot della Disney

Abbiamo segnalato l'ultima intervista a Sebastian Stan di Falcon and The Winter Soldier, ora invece ecco il nuovo trailer dedicato alla prossima serie TV della Marvel che sarà disponibile nel catalogo di Disney+.

In calce alla notizia trovate il post condiviso dall'account ufficiale di Instagram dei Marvel Studios, accompagnato da questo messaggio: "Sono tornati! La serie dei Marvel Studios Falcon and The Winter Soldier sarà disponibile per lo streaming a partire dal 19 marzo su Disney+". Oltre ai due protagonisti, interpretati da Sebastian Stan ed Anthony Mackie, nel filmato è possibile notare la presenza di Barone Zemo e di Sharon Carter. In particolare il personaggio con il volto di Emily VanCamp sembra aiutare Sam e Bucky durante uno scontro contro dei misteriosi avversari.

Gli appassionati sono in attesa di scoprire quali conseguenza avrà nel mondo della Marvel la scomparsa di Captain America dopo le vicende di Avengers: Endgame, in particolare sono ansiosi di vedere lo scontro che avrà inizio per capire chi potrebbe essere il suo successore. Come abbiamo già detto la serie farà il suo debutto il prossimo 19 marzo, mentre le puntate successive saranno pubblicate nella piattaforma streaming della Disney a cadenza settimanale. Per finire, ecco un altro trailer di Falcon and The Winter Soldier.