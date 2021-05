Falcon and the Winter Soldier, spiegate le migliorie del nuovo costume di Captain America

Il team di Sony Pictures Imageworks si è dato un gran da fare per realizzare gli effetti speciali di The Falcon and the Winter Soldier, la serie Marvel in cui Sam Wilson ha finalmente raccolto l'eredità di Steve Rogers a href="https://serial.everyeye.it/notizie/nuovo-captain-america-prende-steve-rogers-social-media-513757.html">diventando il nuovo Captain America del MCU.

Durante una recente intervista, Chris Waegner, VFX supervisor dell'episodio finale, ha spiegato in che modo il costume di Falcon si è evoluto rispetto alla versione precedente: "Uno degli asset che viene rivelato nel sesto episodio è il nuovo costume e le nuove ali. Ovviamente, anche quello aveva bisogno di essere ricostruito digitalmente. È un costume nuovo, sta imparando a usarlo, e ci siamo divertiti molto ad animarlo."

"Se guardi le precedenti versioni delle ali di Falcon, tendono ad avere un design più in stile militare, con molta fibra di carbonio, molti cardini esposti e cose di questo tipo", ha aggiunto Waegner. "Ma in questo nuovo design delle ali, trattandosi di una tuta nuova per la sua trasformazione in Captain Falcon, abbiamo scelto una fibra di carbonio molto più all'avanguardia. Non è necessariamente fibra di carbonio graffiata e già utilizzata più volte. Quindi ci sono molte cose del design che derivano o sono partite da alcuni artwork che ci ha fornito la Marvel."

