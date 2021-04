Falcon and the Winter Soldier, la spiegazione del finale segreto dell'episodio finale

Con The Falcon and the Winter Soldier giunto alla sua conclusione, è tempo di tirare le somme sulle rivelazioni finali della serie e le loro ripercussioni sul futuro del MCU, in particolare per quanto riguarda quanto visto dopo i titoli di coda.

Come accaduto con WandaVision, lo show con Anthony Mackie e Sebastian Stan ha regalato ai fan una sola scena mid-credit, questa volta incentrata però su uno dei personaggi secondari.

Il "finale segreto" della puntata vede infatti Sam onorare la sua promessa a Sharon Carter, la quale viene perdonata dal Governo degli Stati Uniti e reintegrata come "Agente Carter". Un cambiamento non da poco visto che ora sappiamo che Sharon è sempre stata Power Broker, il misterioso criminale che governa di fatto l'isola di Madripoor. Come spiegato dalla stessa Sharon in chiusura, ora che il siero del supersoldato non è più in circolazione, potrà continuare a gestire i suoi traffici con l'aiuto dei segreti governativi e la tecnologia a cui ha ottenuto accesso con la sua reintegrazione.

Power Broker a parte, rimangono invece avvolte nel mistero le attività di Valentina Allegra de Fontaine, la new entry interpretata da Julia Louis-Dreyfus. Sul finale dell'episodio viene mostrato che il personaggio, conosciuto nei fumetti anche come Madame Hydra, è riuscito nell'obiettivo di reclutare John Walker, ora diventato ufficialmente U.S. Agente, ma al momento non conosciamo ancora i suoi obiettivi a lungo termine. Che stiano per arrivare i Thunderbolts nel MCU?

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di The Falcon and the Winter Soldier 1x06.