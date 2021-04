Falcon and The Winter Soldier, spunta un tweet 'profetico' di Anthony Mackie del 2014

Per i fan del Marvel Cinematic Universe la serie Falcon and The Winter Soldier avrebbe dovuto dare una risposta sull'eredità di Captain America dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Il finale, pubblicato in streaming su Disney+ venerdì 23 aprile, ha puntualmente chiarito ogni dubbio al riguardo.

L'ultimo episodio di Falcon and The Winter Soldier, oltre a chiarire chi è davvero Power Broker, ha confermato che il nuovo Captain America è Sam Wilson (Anthony Mackie), che inizialmente sembrava titubante e riteneva il ruolo troppo grande per lui.

Questa scelta ha comprensibilmente emozionato i fan, anche se non è del tutto inaspettata, almeno per chi conosce i fumetti Marvel. Nel luglio del 2014, infatti, Joe Quesada aveva annunciato a the Colbert Report che dall'anno successivo Sam Wilson avrebbe raccolto lo scudo di Captain America.

All'epoca, nei film Marvel Anthony Mackie era apparso solo una volta, in Captain America: The Winter Soldier, ed era difficile immaginare che la cosa sarebbe avvenuta anche nel Marvel Cinematic Universe. Abbiamo visto, invece, il nuovo costume di Sam Wilson nel finale di Falcon and The Winter Soldier.

Torna così di attualità un tweet dell'attore risalente a quei giorni, che possiamo vedere anche in calce alla notizia. "I sogni si avverano! È solo il fumetto, ma è comunque fantastico!" scriveva Anthony Mackie nel 2014, allegando anche una foto piuttosto commovente. Si può affermare, quindi, che abbia predetto con anni di anticipo quello che sarebbe successo anche al suo personaggio in versione live-action.