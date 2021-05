Falcon and the Winter Soldier, Stan sul futuro di Bucky: 'finché chiamano io ci sarò!'

Bucky Barnes, interpretato da Sebastian Stan, ha una nuova prospettiva di vita dopo gli eventi dei sei episodi di The Falcon and the Winter Soldier. Dopo una serie di film all’ombra di Steve Rogers (Chris Evans) in cui la sua vita è stata oscurata dalle azioni del Soldato d'Inverno ora Bucky ha un futuro nuovo nel MCU.

La serie Disney+ ha dato a Bucky una nuova famiglia ed ha anche stabilito un'amicizia più profonda con Sam Wilson, ora diventato Captain America, ma è certo che questi due avranno più avventure nel Marvel Cinematic Universe.

Per quanto tempo l'attore Sebastian Stan continuerà ad interpretare Bucky, che fa ora squadra con i Vendicatori invece di combattere la metà di loro?



L’attore ha risposto a questa domanda in un’intervista con Variety : "Non dipende da me. Non prendo queste decisioni. Finché continueranno a chiamare, io ci sarò!", ha spiegato Stan. "Non lo so. Anch'io invecchio. Come tutti nel mondo, sono invecchiato! Quindi non so cosa significhi. Forse non significa niente! Non ne ho idea".



Quando gli è stato chiesto se avrebbe continuato a interpretare Bucky fino all'età di 80 anni, Stan non ha respinto l'idea. Se ci saranno storie da raccontare, rimarrebbe nella parte per tutto il tempo che gli verrà concesso.



"Potrei essere così fortunato. In TV ci sono spettacoli che sono andati avanti per così tante stagioni, come ad esempio Friends. Vestire i panni di un personaggio per tanti anni, è come guadagnare un membro in più della famiglia. Ottieni un fratello o qualcosa del genere in questo caso per me. Puoi vedere crescere questo personaggio che interpreti e sta crescendo con me in modo strano".



Sarà interessante vedere in quale nuova avventura rivedremo il Soldato d'Inverno, probabilmente apparirà ancora una volta al fianco di Sam Wilson nel prossimo Captain America 4.