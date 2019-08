Falcon and the Winter Soldier: Stan e Mackie parlano dell'assenza di Captain America

La produzione di Falcon and the Winter Soldier non è ancora iniziata, anche se potrebbe essere trapelata la data dell’inizio delle riprese, ma Sebastian Stan e Anthony Mackie hanno fatto la loro comparsa durante il D23 Expo, stuzzicando l’attesa dei fan e parlando dell'assenza di Captain America dallo show.

I due attori sono stati intervistati da Tv Guide e hanno parlato di come sarà la loro collaborazione nella lotta contro il crimine senza poter fare affidamento su Steve Rogers, grande amico di Sam Wilson (Falcon) e Bucky Barnes (The Winter Soldier). “Stiamo imparando l’uno dall’altro. Stiamo crescendo. Abbiamo anche fatto terapia di coppia”, ha detto Stan, scherzando. “È un rapporto in evoluzione, devi andare avanti e tenere duro”.In riferimento a Captain America, invece, Mackie ha affermato: “era il terzo incomodo. Ma era anche fondamentale per vincere la gara. Ne hai bisogno per farlo”.



Stan e Mackie non hanno rivelato dettagli sulla trama, ma hanno confessato che Bucky cambierà look e si presenterà con un taglio di capelli più corto rispetto a quello visto alla fine di Endgame. “Abbiamo dovuto tagliarli”, ha rifetito Mackie. “Nessun uomo rispettabile porterebbe i capelli in quel modo”.



Insomma, dal D23 i due continuano a mostrare un'ottima chimica nelle interviste, che rispecchia quella vista sul grande schermo. Mackie, inoltre, ha affermato che non sarà Captain America in Falcon and The Winter Soldier.