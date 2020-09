Falcon and The Winter Soldier: un gruppo di supereroi comparirà nella serie Disney?

Nelle scorse ore è stato annunciato il ritorno sul set di Falcon and The Winter Soldier con una serie di foto, condivise anche da Anthony Mackie. Un nuovo rumor inoltre ci permette di scoprire qualche dettaglio in più sulla trama della serie.

Il sito di insider "Murphy's Multiverse" ha quindi deciso di raccontare la testimonianza di un utente di Reddit, il quale avrebbe visto personalmente la scena girata da Georges-St-Pierre. Insieme all'interprete di Batroc il Saltatore erano presenti Desmond Chiam ed Erin Kellyman, i tre si trovavano in un parco, a discutere seduti su una panchina. Ad un certo punto Erin decide di far vedere agli altri due i suoi poteri, e secondo quanto racconta l'utente di Reddit, un fischio annunciava alle comparse presenti di fermarsi sul posto, guardare qualcosa sul cellulare e dirigersi in contemporanea verso i tre supereroi.

I due alleati di Erin sembravano colpiti da questa dimostrazione del suo potere, anche se non sappiamo cosa si sono detti. I poteri usati da Erin ci suggeriscono che potrebbe trattarsi di Songbird, personaggio che è in grado di influenzare il comportamento degli altri grazie alle modifiche alle sue corde vocali, confermando così la presenza dei Thunderbolts. Ricordiamo che comunque si tratta di un rumor, aspettiamo quindi notizie ufficiali sulla trama dello show. Nel frattempo vi segnaliamo queste foto dei protagonisti di Falcon and The Winter Soldier.