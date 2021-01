Falcon and the Winter Soldier, svelata la linea di Funko Pop dedicata alla serie Marvel

Mentre prosegue la programmazione di WandaVision, il cui terzo episodio è stato da poco reso disponibile su Disney+, Funko Pop ha svelato la sua linea di figure dedicata alla prossima serie Marvel in arrivo sulla piattaforma streaming: The Falcon and the Winter Soldier.

Durante il quarto giorno della Funko Fair 2021, dedicato tra le altre cose ai prodotti della Casa delle Idee, la compagnia ha presentato ufficialmente quattro figure incentrate sui protagonisti dello show. Come potete vedere nell'immagine in calce alla notizia, infatti, due statuette sono dedicate a Falcon (con e senza ali), mentre le altre due offrono un nuovo sguardo al look di Bucky e del Barone Zemo, quest'ultimo di ritorno come villain principale dopo la sua apparizione in Captain America: Civil War.

Prevista inizialmente per lo scorso agosto, la serie debutterà su Disney+ il prossimo 19 marzo a due settimane di distanza dalla conclusione di WandaVision. Il cast è formato tra gli altri da Anthony Mackie, Sebastian San, Daniel Bruhl, Emily Van Camp, Danny Ramirez e Wyat Russell. Composta da sei episodi da 40/50 minuti, come confermato dal presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, lo show sarà ambientato dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

Intanto, Anthony Mackie ha commentato la notizia del possibile ritorno di Chris Evans nei panni di Captain America.