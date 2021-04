Falcon and the Winter Soldier, svelato il sorprendente cameo: chi è il nuovo personaggio?

Con il quinto episodio di The Falcon and the Winter Soldier disponibile da questa mattina su Disney+, il misterioso cameo promesso dallo showrunner Malcolm Spellmann è stato finalmente rivelato, e potrebbe avere delle grosse conseguenze sul futuro del Marvel Cinematic Universe. Attenzione, seguono spoiler.

Per la grande sorpresa dei fan, il personaggio introdotto nella penultima puntata della serie non è altri che la Contessa Valentina Allegra de Fontaine interpretata da Julia Louis-Dreyfus, attrice cardine della TV americana premiata con ben undici Emmy Awards per i suoi ruoli nelle serie comedy Seinfield, La complicata vita di Christine e Veep.

Come riportato da Vanity Fair in queste ore, il suo debutto nell'universo cinematografico Marvel inizialmente doveva avvenire in Black Widow, ma i numerosi rinvii del film con Scarlett Johansson hanno obbligato lo studio a cambiare i propri piani

.Per chi non lo sapesse, la Contessa Valentina Allegra de Fontaine viene introdotta nei fumetti come agente dello SHIELD e interesse amoroso di Nick Fury. Nello show sembrerebbe però avere un ruolo da villain, dunque potrebbe emergere la sua natura doppiogiochista: sulla carta viene infatti rivelato il fatto che fosse una spia russa al servizio dell'organizzazione Leviathan (altro possibile collegamento con Black Widow) e in seguito assume l'identità di Madame Hydra. Dalla sua breve apparizione nella serie sembra intenzionata a reclutare tra le sue fila John Walker, e inoltre nulla esclude che si celi proprio lei dietro al misterioso Power Broker che regna su Madripoor.

Voi cosa ne pensate? Siete rimasti colpiti da questo cameo inaspettato? Fatecelo sapere nei commenti.