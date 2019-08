Falcon and The Winter Soldier, ecco il teaser poster della serie Disney+!

La kermesse del D23 Expo è stata solo l’anteprima di quanto verrà prodotto e distribuito nei prossimi mesi, ma i fan di Falcon and The Winter Soldier sono stati accontentati rapidamente: è stata infatti diffusa online la foto del teaser poster che mostra i due personaggi Marvel con le loro divise ufficiali.

Citati per nome, Samuel Thomas Wilson e James Buchanan Barnes suonano familiari giusto ai cultori di casa Marvel, ma i due personaggi hanno spadroneggiato nel fine settimana appena trascorso con Falcon and The Winter Soldier grazie alla diffusione in Rete di nuove notizie dal D23 Expo, la conferenza disneyana svoltasi ad Anaheim con tutte le produzioni di punta.

Non poteva dunque mancare sul palco la serie prodotta da Disney+ con gli attori in prima linea pronti a rilasciare dichiarazioni: Sebastian Stan e Anthony Mackie hanno dunque discusso del legame che avranno i due supereroi commentando anche l’assenza di Captain America, ma alle parole si è da poco aggiunto un tweet che anticipa altri dettagli sulla produzione.

È stato infatti diffuso il teaser poster del telefilm che mostra Sam e Bucky in posa: il primo indossa la sua uniforme a strisce con i tipici occhiali, il secondo invece sembra tenere un braccio del costume nero in avanti come a impugnare uno scudo – cosa che avrebbe giustamente senso per il canone Marvel.

In aggiunta, anche la presenza scenica dei personaggi ha convinto i fan, soprattutto il taglio di capelli di Buck, una sorta di richiamo alle atmosfere belliche che ben si sposa con l’aggiornamento della sua uniforme.

A incorniciare il teaser poster ci sono il logo della casa di produzione e il titolo della serie, in modo da dare un colpo d’occhio immediato sull’opera realizzata.

Gli appassionati potranno sintonizzarsi su Disney+ dall’Autunno 2020, stagione in cui uscirà il primo episodio di Falcon and The Winter Soldier.