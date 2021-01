Falcon and The Winter Soldier: Temi più maturi saranno al centro della serie

Mentre continuano ad essere condivise foto scattate sul set di Falcon and The Winter Soldier, ecco un'interessante intervista a Henry Jackman, compositore delle musiche che potremo ascoltare durante le puntate dello show di Disney+.

Henry Jackman è stato intervistato dal presentatore del canale YouTUbe intitolato FilmSpeak, rispondendo alle domande riguardo i temi che l'opera con Sebastian Stan ed Anthony Mackie esplorerà nel corso delle sei puntate. Ecco la sua risposta: "In particolare, nella questa serie si affronteranno questioni importanti, soprattutto in questo momento storico, per esempio cosa vuol dire portare quello scudo e quale tipo di persona dovrebbe averlo, si parlerà anche della storia degli Stati Uniti e di come si sentirebbero gli afroamericani ad essere Captain America".

Durante l'intervista poi, il compositore ha affermato che la natura ad episodi dello show ha aiutato molto: "Avremo molto più tempo, grazie al fatto che ci saranno sei episodi da un'ora... abbiamo più possibilità di considerarlo una storia psicologica ed esplorare il passato dei personaggi, anche perché ha una durata maggiore del solito".

Ricordiamo che il prossimo 19 marzo sarà disponibile la prima puntata dello show, mentre le altre come abbiamo già detto saranno disponibili a cadenza settimanale. In attesa di scoprire altre informazioni sulla serie, vi segnaliamo la nuova linea di Funko Pop dedicati a Falcon and The Winter Soldier.