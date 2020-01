Falcon and the Winter Soldier: i Thunderbolts compariranno nello show?

Secondo alcuni rumor che circolano in queste ore sul web, la serie del Marvel Cinematic Universe, Falcon and the Winter Soldier, potrebbe introdurre i Thunderbolts. Per il momento si tratta solo di una voce ma non è difficile immaginare che si tratti di qualcosa realmente possibile da concretizzare, anche per via della presenza di Helmut Zemo.

Nonostante non sia stata confermata per il momento la loro presenza, l'idea sembra qualcosa di plausibile. Nei fumetti Marvel i Thunderbolts sono una squadra di supercriminali che si trasformano in eroi. Il barone Zemo, nemico di vecchia data di Captain America e degli Avengers, riunì il malvagio team dei Masters of Evil proprio mentre gli Avengers erano sul punto di soccombere per via di Onslaught.



A quel punto i criminali divennero eroi, in assenza dei veri supereroi. In precedenza si era parlato di una fase di sviluppo ancora agli albori, per quanto concerne i Thunderbolts ma resta da vedere se quel report si riferisse magari a qualche altro progetto separato da Falcon and the Winter Soldier. Lo show vedrà il ritorno di Anthony Mackie nel ruolo di Sam Wilson/Falcon e Sebastian Stan in quello di Bucky Barnes/Soldato d'Inverno.

Con Emily VanCamp nei panni di Sharon Carter. La serie vedrà il debutto sullo schermo di John Walker/US Agent, interpretato da Wyatt Russell.

Le riprese di Falcon and the Winter Soldier subiranno un ritardo di qualche settimana mentre dal set sono comparsi nuovi indizi sulla presenza di Madripoor.