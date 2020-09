Falcon and the Winter Soldier, U.S Agent con lo scudo di Captain America: il video dal set

Con il semaforo verde per le riprese ad Atlanta di Falcon and the Winter Soldier non potevano non arrivare dei nuovi video trafugati dal set: uno in particolare ci mostra U.S. Agent in azione!

Il personaggio, di nome John F.Walker, nei fumetti viene dipinto spesso come un sostituto fittizio di Captain America, in grado di mettere in scena imprese costruite ad arte per imitarlo e mettersi in mostra, salvo poi prendere il suo posto legittimamente quando Steve Rogers entra in conflitto con il governo. Nel video online vediamo U.S. Agent combattere in quello che sembra il costume scuro di Cap, e alla fine riusciamo a scorgere chiaramente lo scudo che riprende i colori americani.

Non sappiamo bene se lo scudo esibito sia proprio l'originale sottratto a Sam. Ancora non è stato svelato come verrà trattato il tutto nella nuova serie con Sebastian Stan ed Anthony Mackie, ma a quanto pare il personaggio avrà un certo spazio nel corso delle puntate.

Le novità non finiscono qui, visto che i fan accorsi in prossimità del set hanno riportato un altro interessante dettaglio: la presenza di personaggi che sfoggiavano un badge di riconoscimento con su scritto "World Repatriation Council". La scritta risaltava anche su diversi veicoli delle forze armate, e ciò potrebbe aver anticipato l'apparizione di un nuovo corpo di polizia. L'ipotesi più accreditata è che si tratti di agenti che si occupano risolvere i problemi causati dallo Schiocco di Iron Man, qualcosa che era già stato anticipato in Spider-Man: Far From Home.

Che tutto ciò abbia a che fare con il ritorno del barone Zemo? Il villain potrebbe sfruttare la situazione a suo vantaggio ed infiltrarsi nella nuova organizzazione. Cosa ne pensate delle novità? Ditecelo nei commenti!