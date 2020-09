Falcon and The Winter Soldier: U.S. Agent e gli altri villain protagonisti di nuove foto

Le recenti foto dal set di Falcon and The Winter Soldier ci hanno mostrato le ultime novità della serie. Nelle scorse ore inoltre abbiamo potuto vedere un nuovo scatto incentrato su U.S. Agent, personaggio interpretato da Wyatt Russel.

In calce alla notizia potete vedere la foto scattata dall'account Instagram @onset.unseen, protagonista è U.S. Agent, secondo quanto rivela l'account con un commento: "Wyatt Russel spunta dall'Atlanta City Hall nei panni di U.S. Agent". Come sapete, nel corso delle puntate della serie, vedremo quali saranno le conseguenze del ritiro di scena di Captain America, secondo quanto è stato rivelato nelle scorse settimane, il governo americano preferirà affidare il celebre scudo a John Walker, scelta che sarà osteggiata dai due protagonisti Sebastian Stan e Anthony Mackie.

La foto sembra mostrarci un evento ufficiale a cui sta partecipando U.S. Agent, come potete notare anche dalla presenza di militari in divisa che stanno applaudendo il supereroe. Come sapete la serie è stata rinviata al 2021, a causa della pandemia di Coronavirus, che ha costretto la produzione a sospendere le riprese delle puntate della serie che farà il suo debutto nel catalogo di Disney+. Nei giorni scorsi lo stesso account di Instagram aveva condiviso delle foto di un misterioso personaggio di Falcon and The Winter Soldier.