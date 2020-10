Falcon and the Winter Soldier, ultimate le riprese dello show in Repubblica Ceca

Non è un periodo facile per la produzione di una serie TV o di un film: nonostante ciò, la crew di Falcon and the Winter Soldier (al pari di tante altre occupate in altre produzioni) sta riuscendo a portare a casa il risultato, pur se con tempi dilatati e i tanti rallentamenti dovuti al rispetto delle norme anti-covid.

La produzione del nuovo show del Marvel Cinematic Universe, d'altronde, non ha scelto certo una via semplice: le riprese di Falcon and the Winter Soldier hanno infatti coinvolto più di un Paese, tra cui Lettonia, Svizzera e Polonia.

Tra i Paesi interessati anche la Repubblica Ceca, che ha visto proprio in queste ultime ore concludersi le riprese dello show sul proprio territorio: "Ci era stato detto che parte della produzione sarebbe proseguita fino a venerdì, ma la produzione è stata così veloce da riuscire ad anticipare la chiusura a martedì" si legge in un post di Fandime Filmu.

Insomma, la produzione dello show con Sebastian Stan va avanti, a quanto pare, anche a ritmi piuttosto spediti. Decisamente una buona notizia per i fan Marvel! Nelle ultime foto di Falcon and the Winter Soldier, intanto, abbiamo visto un Anthony Mackie decisamente muscoloso; l'attore, recentemente, ha voluto ricordare il collega scomparso Chadwick Boseman.