Falcon and the Winter Soldier, ecco le ultime novità da set

Ora che finalmente può ripartire la produzione di Falcon and the Winter Soldier, nuovi video giungono dal set dell'attesissima serie Marvel targata Disney+.

Come ormai sappiamo benissimo la serie girata in quel di Praga, era stata interrotta a causa della pandemia di COVID-19, e molte erano state le incertezze relative alla ripresa dei lavori. Infatti agli attori e al cast tutto, proveniente dagli Stati Uniti, non era inizialmente concesso di venire in Europa.

Anthony Mackie ha di recente raccontato quanto repentinamente le cose siano precipitate: "Eravamo in Europa, e tutto è improvvisamente ingestibile. Siamo strati costretti a chiudere a due settimane dalla fine. Non ci siamo mai trovati ad affrontare una cosa del genere".

Ha poi aggiunto: "Così come nei film, sembra di essere in un campo estivo. Le persone che vi lavorano sono le stesse. Tutto è sempre così divertente".

Ora che tutto sembra essersi sistemato, la produzione con protagonisti Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier può riprendere a pieno titolo e nuove immagini giungono dal set. In due video rilasciati dai canali social di Murphy’s Multiverse, vediamo Sebastian Stan mettersi all'opera, probabilmente mentre combatte contro un ignoto villain nelle vicinanze. I video mostrano anche l'incredibile dispiegamento di forze di tutta la troupe. Una moltitudine di persone occupano la scena che è ovviamente chiusa al pubblico.

Una recente foto scattata sul set fa pensare che il villain di Falcon and the Winter Soldier sia collegato al mondo di Wolverine. Staremo a vedere.