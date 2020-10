Falcon and The Winter Soldier: Una foto dal set conferma una strana alleanza

Come sapete nei giorni scorsi è stata condivisa la notizia della ripresa dei lavori di Falcon and The Winter Soldier, inoltre una foto dal set sembra anticipare un importante elemento della trama della serie che sarà pubblicata su Disney+.

In calce alla notizia infatti potete trovare il post condiviso dall'account Instagram @onset.unseen, l'immagine è stata presa durante le riprese di una puntata e ci fa vedere i due protagonisti insieme al Barone Zemo, personaggio con il volto di Daniel Bruhl. Ecco cosa ha commentato l'autore della foto: "I ragazzi in mezzo al traffico". Sembra quindi che nel corso degli episodi della prima stagione assisteremo ad una alleanza tra Sam Wilson, Bucky Barnes e Zemo, anche se non sappiamo ancora quale minaccia potrebbe spingere i tre personaggi a fidarsi l'uno dell'altro e a combattere insieme, inoltre secondo molti fan la loro sarà una tregua che durerà molto poco.

Come sapete la prima stagione sarà girata a Praga, inizialmente prevista per essere la prima serie TV del MCU disponibile su Disney+, i continui ritardi hanno portato la dirigenza a rinviare la sua data di uscita. In attesa di scoprire quando sarà possibile vedere lo show, vi lasciamo con questa promo art inedita di Falcon and The Winter Soldier.