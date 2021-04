Falcon and The Winter Soldier, vedremo un John Walker 'molto pericoloso' nel finale

Venerdì 23 aprile sarà pubblicato in streaming su Disney+ l'ultimo episodio di Falcon and The Winter Soldier, e come sempre il web pullula di teorie e speculazioni dei fan su come si concluderà la serie. Sotto osservazione c'è anche John Walker, che il suo interprete Wyatt Russell sapeva che sarebbe stato odiato.

Mentre sui social spopolano le gif di Falcon and The Winter Soldier, Wyatt Russell ha anticipato che nel finale vedremo un John Walker "molto pericoloso". Nell'episodio 5, intitolato Truth, abbiamo visto infatti il personaggio privato del titolo e dell'autorità di Captain America. Lo scudo insanguinato è stato recuperato da Sam Wilson (Anthony Mackie) e Bucky Barnes (Sebastian Stan), mentre John Walker ha forgiato un altro scudo, che ha intenzione di usare per la sua vendetta come U.S. Agent.

"Conosceva una sola famiglia, ed era quella dell'esercito degli Stati Uniti" ha spiegato Russell a Esquire. "La aveva a cuore, ha combattuto per loro e gli è piaciuto, ma ora gli hanno preso tutto. Lo hanno usato, e lui si sente usato e incompreso. Tutti adesso gli hanno voltato le spalle, il che è molto pericoloso se si ha a che fare con una persona del genere, che ora ha il Siero del Supersoldato nelle vene."

Per scoprire a cosa porterà questa situazione occorre aspettare fino al 23 aprile, quando sarà pubblicato l'ultimo episodio di Falcon and The Winter Soldier.