Falcon and the Winter Soldier, in vendita il nuovo scudo di Captain America

In attesa dell'uscita di Falcon and The Winter Soldier su Disney+, i collezionisti possono distrarsi acquistando una nuova replica a grandezza naturale dello scudo di Captain America. Si tratta della versione già vista nelle mani di Sam Wilson (Anthony Mackie) in Avengers: Endgame. Il prezioso gadget è disponibile per il pre-ordine.

Lo scudo, che fa parte della collezione Marvel Legends ed è visibile anche in calce alla notizia, ha un diametro di 60 centimetri e si può acquistare su Entertainment Earth per 119,99 dollari.

Falcon and The Winter Soldier, serie ambientata nel Marvel Cinematic Universe, racconta le avventure di Sam Wilson (Anthony Mackie) e Bucky Barnes (Sebastian Stan) dopo il ritiro di Captain America alla fine di Avengers: Endgame. Anthony Mackie ha anticipato che lo show somiglierà più a un film dei Marvel Studios della durata di sei ore che a un classico progetto televisivo.

"Eravamo in Europa, e lì le cose sono impazzite prima" ha raccontato l'attore parlando dell'esperienza del lockdown. "Così ci hanno chiuso due settimane prima che chiudessero negli Stati Uniti. La cosa straordinaria è stata che mi è sembrato come se fosse il primo dei film o degli show Marvel con delle restrizioni nel budget. La mia esperienza era sempre stata del tipo: È la Marvel, potremmo girare per sempre, e invece no. Quindi è stata un'esperienza diversa da tutto il resto, ma allo stesso tempo molto divertente."

