Falcon and the Winter Soldier, un villain di Iron Man potrebbe essere apparso nello show?

Nella giornata di ieri è andato in onda l'ultimo episodio di The Falcon and The Winter Soldier, portando a termine la prima stagione della serie con protagonisti Anthony Mackie e Sabstian Stan. E mentre le loro avventure continueranno in un quarto film di Captain America, una scena dell'episodio potrebbe aver tirato in ballo un certo villain...

Il finale di stagione di The Falcon and The Winter Soldier è stato carico di avvenimenti, incluso l'atteso reveal dell'identità del Power Broker, a.k.a. Sharon Carter (Emily VanCamp).

Ma come anche in WandaVision, il secondo show di Disney+ targato Marvel ci ha riservato ulteriori sorprese sul finire dell'episodio: nella scena mid-credit di The Falcon and The Winter Soldier vediamo infatti Sharon ottenere il perdono da parte del governo americano, che le promette anche di ridarle il suo vecchio incarico di agente della CIA. Una volta uscita dal tribunale, però, Sharon contatta telefonicamente qualcuno, dicendogli di iniziare a raggruppare "i compratori": "I supersoldati saranno fuori portata ormai, ma stiamo per avere pieno accesso a segreti governativi, prototipi di armi e tanto altro. Ci dovrebbe uscire qualcosa per tutti".

Ma con chi starà parlando Sharon? Ebbene, mentre in molti ipotizzano si possa trattare della misteriosa Valentina "Val" Allegra de Fontaine di Julia Louis-Dreyfus, che abbiamo conosciuto (per modo di dire) nello show, c'è anche chi crede che si possa invece trattare di Justin Hammer, il villain di Iron Man 2 interpretato da Sam Rockwell.

Se ricordate, infatti, l'ex-rivale di Tony Stark era finito in prigione cortesia di Tony, Rhodey e Natasha, e lì lo abbiamo visto anche nello One Shot All Hail The King. Tuttavia, non sappiamo da allora che fine possa aver fatto. E se fosse davvero lui il complice di Sharon, cosa potrebbe esserci dietro? Possiamo aspettarci dei collegamenti con la serie Armor Wars, visti anche i precedenti rumor sulla presenza di Rockwell nello show con Don Cheadle?

Voi cosa ne pensate? Credete sia un'opzione valida? Fateci sapere nei commenti.