Falcon and The Winter Soldier, alla vista del nuovo Captain America 'è partito l'applauso'

La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, dopo WandaVision, è proseguita con Falcon and The Winter Soldier, il cui ultimo episodio è stato pubblicato una settimana fa in streaming su Disney+. Il finale ha chiarito definitivamente chi ha raccolto l'eredità di Captain America, e la regista Kari Skoglund ha raccontato un aneddoto al riguardo dal set.

Lo scudo è finito nelle mani di Sam Wilson, interpretato da Anthony Mackie, che ha recentemente parlato delle ali di vibranio di Captain America. Parlando con Fandom.com, Kari Skoglund ha invece ricordato il momento in cui Mackie si è presentato per la prima volta sul set con il nuovo costume.

"È stato elettrizzante. Il team ha trascorso mesi a progettarlo. Il nostro costumista, Michael Crow, ha lavorato per trovare il tipo di materiale che sarebbe sembrato il migliore per la macchina da presa [...] Tutto questo è costato mesi di progettazione, immaginazione e costruzione. Abbiamo impiegato mesi solo per realizzare quel costume, figuriamoci per progettarlo..."

Da venerdì 30 aprile è disponibile anche l'episodio di Marvel Assembled su Falcon and The Winter Soldier, grazie al quale potremo scoprire altri retroscena sulla serie. Tornando al costume di Captain America, Kari Skoglund ha aggiunto: "Quando Anthony è entrato sul set indossandolo e portando lo scudo, e facendo tutto ciò come se fosse molto, molto naturale, a quanto ricordo, siamo scoppiati tutti in un applauso. È stato semplicemente un momento meraviglioso per tutti sul set."