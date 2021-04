Falcon and The Winter Soldier vs. WandaVision: i numeri dietro il sorpasso al debutto

Le serie tv dei Marvel Studios si stanno rivelando un grande successo per Disney+, tanto da far segnare il record delle più viste sulla piattaforma al momento del loro debutto. Ma scopriamo qual è stata la differenza numerica tra The Falcon and The Winter Soldier e WandaVision.

Lo scorso febbraio, dopo appena qualche settimana dal suo debutto e con appena 4 episodi disponbili, WandaVision aveva superato persino Bridgerton tra le serie più viste in streaming, diventando inoltre il titolo più popolare su Disney+.

Ma al suo arrivo sulla piattaforma, The Falcon and The Winter Soldier ha fatto registrare il miglior debutto di sempre su Disney+, superando anche i colleghi Avenger.

Tuttavia, i dati numerici delle visualizzazioni dei prodotti sui servizi streaming vengono assai raramente condivisi, costringendoci a "fidarci" di quanto affermato dalle stesse compagnie. Ma come spesso accade, ci sono altri modi per farsi un'idea di quanto effettivamente sia stato popolare un contenuto.

Secondo i dati Nielsen, infatti, nel caso di The Falcon and The Winter Soldier, il primo episodio ha totalizzato 495 milioni di minuti di visualizzazioni, mentre la premiere con doppio episodio di WandaVision ne ha fatti registrare 434 milioni.

È vero che ora Disney+ può vantare un maggior numero di abbonati rispetto a quando debuttarono show come The Mandalorian o anche lo stesso WandaVision, ma è vero anche che proprio le serie originali Marvel e Star Wars sono state l'attrattiva principale per gran parte degli abbonati al servizio, e non c'è dubbio che continueranno ad esserlo e a macinare record.