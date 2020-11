Falcon and the Winter Soldier e WandaVision, ecco i protagonisti in un nuovo video promo

In attesa di scoprire la nuova data di uscita, The Falcon and the Winter Soldier e WandaVision sono tornatea a mostrarsi con un nuovo video promozionale di Disney+ destinato all'America Latina e dedicato alle prime serie Marvel in arrivo sul servizio streaming.

Il film si apre con l'interprete di Sam Wilson Anthony Mackie che chiede al pubblico "Chi conquisterà lo scudo di Captain America?", con Sebastian Stan (Bucky) che invita i fan a guardare la serie per scoprirlo. Dopo un breve sguardo allo show fa la sua comparsa Zoe Saldana, la Gamora dei Guardiani della Galassia, che anticipa l'arrivo dei titoli su Disney+ con il suo fluente spagnolo.

A questo punto del video partono degli estratti dal trailer ufficiale di WandaVision, titolo che vedrà come protagonisti i personaggi di Elizabeth Olsen e Paul Bettany, i quali compaiono alla fine del promo per salutare i fan e ricordare l'imminente debutto del loro show, che ricordiamo dovrebbe avvenire entro la fine del 2020.

Nessuna traccia invece di Loki, la serie che seguirà il Dio dell'Inganno di Tom Hiddleston nella linea temporale alternativa creato durante la battaglia di New York in Avengers: Endgame. Prevista per la primavera del 2021, Loki al momento si è mostrata solamente con un brevissimo filmato inserito nel trailer delle serie Marvel/Disney+ mandato in onda durante il Super Bowl dello scorso febbraio.