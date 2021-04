Falcon and The Winter Soldier, Wyatt Russell difende Captain America: 'Fa il suo lavoro'

Nella mattinata di venerdì è stato pubblicato su Disney+ il terzo episodio di Falcon and The Winter Soldier. Nella serie Sam Wilson (Anthony Mackie) e Bycky Barnes (Sebastian Stan) cercano di essere all'altezza dell'eredità lasciata da Captain America, il cui ruolo è stato però rilevato da John Walker (Wyatt Russell).

Il controverso personaggio, secondo il suo interprete, è consapevole di non poter mai essere come Steve Rogers, ma da buon soldato cerca soltanto di fare il suo lavoro.

"Hai portato via la memoria del nostro amico, gli dicono" ha spiegato Wyatt Russell a The AV Club. "Già, ma non credo che se ne renda conto. Non credo ne sia consapevole, dal momento che sta solo cercando di fare il suo lavoro come qualunque versione di Captain America gli abbiano detto di essere. E per quanto riguarda Sam e Bucky, penso stia solo cercando di fare del suo meglio per farli entrare nel suo team, senza comprendere appieno la profondità di ciò che sta chiedendo loro di fare. Perché non conosceva Steve, non conosceva tutte le informazioni che loro due hanno."

A causa di alcune scene, per alcuni fan ci sarebbe troppo queerbating in Falcon and The Winter Soldier. Per quanto riguarda il suo US Agent, Wyatt Russell si è poi detto contento di interpretarlo: "È stato divertente. Di solito cercano sempre di renderti simpatico, o più vulnerabile, o qualcosa del genere. Questa era una cosa diversa, è stato bello essere in grado di farlo. Mi sono divertito tantissimo."