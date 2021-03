Falcon and The Winter Soldier, Wyatt Russell racconta il suo US Agent: 'Ecco come sarà'

Dopo WandaVision, la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe continua con Falcon and The Winter Soldier, che ha debuttato lo scorso venerdì su Disney+. La nuova serie si è aperta con un mistero su Steve Rogers, e con un colpo di scena che ha già fatto discutere i fan.

Abbiamo infatti assistito alla presentazione di US Agent come nuovo Captain America. Intervistato da USA Today, Wyatt Russell ha raccontato le differenze tra il suo personaggio e quello interpretato da Chris Evans.

"Non credo ci siano stati molti personaggi nel Marvel Cinematic Universe ad aver avuto un dilemma simile al suo sull'adattarsi a questo tipo di mondo moralistico dei supereroi" ha spiegato l'attore. "È stato coinvolto in questo ruolo di Captain America e lo farà a modo suo, e vuole farlo bene. Ma il suo è un modo molto specifico, che ha imparato fondamentalmente come cacciatore di uomini addestrato. Voglio dire, è quello che fanno i Marines. Non sono come Steve Rogers, non sono boy scout. Sono qualcosa di più rozzo."

Saranno tempi duri per il nuovo Captain America, ha anticipato Malcolm Spellman, showrunner di Falcon and The Winter Soldier. Secondo Wyatt Russell, John Walker / US Agent "è un personaggio complicato, ed è questo che mi ha attirato in lui. Sarà divertente vedere come questi tre ragazzi interagiscono in termini di identità. Penso di poter tranquillamente dire che è uno show sull'identità e su cosa significa per ogni persona specifica."