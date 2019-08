Falcon and the Winter Soldier: Wyatt Russell sarà U.S. Agent!

Sembra che il Barone Zemo di Daniel Bruhl non sarà l'unico a tormentare il duo protagonista in Falcon and the Winter Soldier, la serie prevista per il prossimo anno sulla piattaforma digitale Disney+.

Un rumor voleva il governo opporsi al nuovo Captain America a.k.a. Falcon: ecco, questo ancora non sappiamo se è vero ma quel che è stato confermato durante il panel dei Marvel Studios al D23 è che vedremo sicuramente l'introduzione di un altro iconico personaggio dei fumetti della Marvel.

Anche se spesso tratteggiato come un antieroe in bilico tra bene e male, U.S. Agent sembra che darà il tormento ai due protagonisti, Bucky Barnes (Sebastian Stan) e Sam Wilson (Anthony Mackie) all'interno di The Falcon and the Winter Soldier. Ad interpretare il personaggio, come svelato da Kevin Feige sul palco del D23, l'attore Wyatt Russell (22 Jump Street).

Per ora, dunque, confermati nel cast Mackie, Stan, Russell e Bruhl ma, dal palco del D23, Feige ha anche confermato il ritorno di Emily Van Camp che riprenderà i panni dell'Agente 13 dello S.H.I.E.L.D., Sharon Carter, nipote della nota Peggy Carter.