Falcon and The Winter Soldier, la Zemo Dance è realtà! Marvel pubblica il video integrale

I fan chiedono, e Marvel dà: dopo aver conquistato i fan nello scorso episodio di The Falcon and The Winter Soldier la versione integrale della Zemo Dance è arrivata su Twitter.

Il terzo episodio di The Falcon and The Winter Soldier ha fatto parlare di sé per diversi motivi, ma ormai sappiamo tutti qual è stata la scena che è rimasta maggiormente impressa agli spettatori: quella della Zemo Dance.

Il momento in cui il villain interpretato da Daniel Brühl ha iniziato a ballare a ritmo di musica in un club di Madripoor è diventato immediatamente virale sul web, similmente a quanto accaduto anche per WandaVision e Agatha All Along, e negli ultimi giorni è partita anche la campagna #ReleaseTheZemoCut, richiedendo ai Marvel Studios di diffondere la versione integrale della scena.

Cosa che, prontamente, è successa, come potete vedere dal post che trovate in calce alla notizia.

"È così assurdo! È stata una scelta così strana da parte mia, perché ho improvvisato sul momento. Non era nel copione." ha rivelato incredulo Daniel Brühl ai microfoni di Entertainment Tonight "Ero lì, in mezzo alla folla. Ho visto la gente ballare, ho sentito i ritmo della musica, e ho pensato 'Zemo deve mostrare quel che sa fare sulla pista da ballo'. Dopo che è rimasto chiuso in cella per tutto quel tempo, ha bisogno di sfogarsi un po'. E poi ogni scusa è buona per dar fastidio a Sam e Bucky. Così mi sono detto 'Improvvisiamo questo balletto'. Non pensavo lo tenessero nella versione finale, né che potesse avere questo tipo di responso".

Chissà quale altra geniale trovata (perfetta per meme e reaction varie) ci regaleranno in futuro le serie tv dei Marvel Studios.