Falcon and the Winter Solider, Anthony Mackie: 'Non sapevo sarei divenuto Captain America'

Alla fine di The Falcon and the Winter Soldier abbiamo assistito alla totale presa di coscienza del suo ruolo di Sam Wilson, che ha infine accettato l'eredità dello scudo vestendo finalmente i panni del nuovo Captain America, il primo di colore della storia, e rivedremo il personaggio anche nell'annunciato Captain America 4.

Come ha però spiegato lo stesso Anthony Mackie in una recente intervista, quando entrò a far parte del progetto streaming Disney+ non era assolutamente certo che sarebbe divenuto lui il nuovo Captain America. L'attore ha infatti spiegato:



"Alla fine di Avengers: Endgame, Sam diceva a Steve che quello scudo sembrava appartenere a qualcun altro, che non lo sentiva assolutamente suo. Quindi quando mi hanno chiamato per The Falcon and the Winter Soldier non era assolutamente certo che sarei diventato il nuovo Cap, ma nemmeno ero eccitato all'ìdea perché non la credevo possibile. Poi Kevin Feig e Nate Moore mi dissero alla prima riunione che la serie sarebbe stata incentrata sull'archetipo di Cap e non sul mio divenire Cap, quindi ero davvero confuso ma al contempo curioso di iniziare quell'avventura. E alla fine sappiamo tutti com'è andata".



Vi lasciamo alla nostra recensione di The Falcon and the Winter Soldier, che vi ricordiamo non è stata rinnovata per una seconda stagione perché la storia proseguirà al cinema in un nuovo lungometraggio.