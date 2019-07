Falcon and Winter Soldier: Anthony Mackie spiega perché non c'è Captain America nel titolo

Tra le tante novità seriali in arrivo per il MCU c'è anche The Falcon and the Winter Soldier, la prima serie tv dedicata ai personaggi apparsi al cinema a debuttare su Disney+. Pensando al sorprendente finale di Avengers: Endgame, però, il titolo dello show ha suscitato alcuni dubbi da parte dei fan.

Come sapete sul finale del film un ormai anziano Steve Rodgers ha consegnato il suo iconico scudo a Sam Wilson, Falcon, indicandolo così come vero e proprio erede di Captain America.

Proprio per questo molti si sono chiesti perché la serie tv non si chiamasse "Captain America and The Winter Soldier", ma la risposta è presto detta: "perché non sono Captain America. Sono ancora Falcon" ha commentato Anthony Mackie ai microfoni di MTV News.

E' poi intervenuto a chiarire la questione anche l'interprete del Soldato d'Inverno, Sebastian Stan, facendo notare che inserire Captain America nel titolo "farebbe confusione con i film".

Durante la stessa intervista Mackie ha anche rivelato che, nonostante sia a tutti gli effetti ancora Falcon, ha già provato il suo costume da Cap: è molto probabile che lo show seguirà proprio in questo senso l'evoluzione del personaggio.

The Falcon and The Winter Soldier sarà scritta dall'autore di John Wick Derek Kolstad esordirà su Disney+ ad autunno 2020. Guardate il primo sguardo ufficiale al Barone Zemo di Daniel Brühl.