Falcon arriva su Instagram prima di approdare su Netflix

I social sono ormai parte integrante della vita di ogni personaggio di spettacolo, ragion per cui è decisamente anomalo vedere un attore di una grande produzione Marvel tenersene lontano. A turno, però, i superstiti capitolano più o meno tutti: stavolta è toccato ad Anthonie Mackie.

L'attore di Sam Wilson si è infatti iscritto ad Instagram giusto in tempo per l'inizio della lavorazione di The Falcon and the Winter Soldier, la serie Netflix di cui sarà protagonista nei panni del suo personaggio insieme al Bucky Barnes di Sebastian Stan.

Chi si aspettava qualche anticipazione sulla nuova serie del Marvel Cinematic Universe resterà però deluso: il primo post di Mackie è infatti una semplice foto di alcune paia di scarpe, tra le quali l'attore si trovava evidentemente in difficoltà a scegliere. Sicuramente però, come accade con gli account Instagram di praticamente tutti i suoi colleghi dell'MCU, prossimamente il buon Anthony non disdegnerà di aggiornarci sullo stato della lavorazione del progetto di cui è protagonista.

Chi ha già anticipato qualcosina sulla serie è invece Sebastian Stan, lasciando intendere che il nuovo braccio prostetico di Bucky riserverà sicuramente più di una sorpresa. L'attore ha poi parlato anche del genere sul quale si orienterà lo show, definendolo un misto tra azione e comedy.